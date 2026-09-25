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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
25 вересня 2026, 10:40

Ціна влади та страх перед майбутнім: про що мріє Зеленський

25 вересня 2026, 10:40
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Зеленський в інтервʼю WSJ розказав про свої мрії
Зеленський в інтервʼю WSJ розказав про свої мрії
Фото: ОП
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Якщо раніше він обтічно говорив про відпочинок із ріднею на морі, то тут пішла конкретика.

Президент каже, що намагається виконувати свою роботу так, аби після завершення війни мати змогу залишатися у своїй країні й жити в ній без страху та ненависті.

"Йдеться навіть не про повагу. Йдеться про те, щоб після війни і після цієї президентської роботи ти міг продовжувати жити у своїй країні, ходити її вулицями – і щоб ніхто не хотів тебе вбити чи ненавидів. Просто тому, що ти був шматком [цензура, – WSJ], а не лідером і не чоловіком. Я маю на увазі: це про те, що ти робиш. Про те, як ти живеш і як намагаєшся жити", – сказав Зеленський.

Власне, це пояснює, чому Зеленського так качає від прагнення отримати ще термін після виборів та бажання хлопнути розслідування топ-корупції проти його товаришів.

Страх, що тобі плюнуть в лице для Зеленського – дуже страшний. Можливо, навіть більше ніж ходити ножками саме в своїй суверенній країні.

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