Ціна влади та страх перед майбутнім: про що мріє Зеленський
Якщо раніше він обтічно говорив про відпочинок із ріднею на морі, то тут пішла конкретика.
Президент каже, що намагається виконувати свою роботу так, аби після завершення війни мати змогу залишатися у своїй країні й жити в ній без страху та ненависті.
"Йдеться навіть не про повагу. Йдеться про те, щоб після війни і після цієї президентської роботи ти міг продовжувати жити у своїй країні, ходити її вулицями – і щоб ніхто не хотів тебе вбити чи ненавидів. Просто тому, що ти був шматком [цензура, – WSJ], а не лідером і не чоловіком. Я маю на увазі: це про те, що ти робиш. Про те, як ти живеш і як намагаєшся жити", – сказав Зеленський.
Власне, це пояснює, чому Зеленського так качає від прагнення отримати ще термін після виборів та бажання хлопнути розслідування топ-корупції проти його товаришів.
Страх, що тобі плюнуть в лице для Зеленського – дуже страшний. Можливо, навіть більше ніж ходити ножками саме в своїй суверенній країні.