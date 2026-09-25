Наслідки обстрілів: чи вдарить це по гаманцях українців - що буде з цінами

Фото з відкритих джерел

Ворожі атаки на інфраструктуру впливають на економіку. Експерти пояснили, чи відчують українці це на цінах уже восени

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що ціни виробників харчової продукції зросли на 1%. Він зазначив, що це, скоріше, є фактором вибитих складів та логістики. Також зауважується, що постачальники світла, газу та води підняли прайси на 1,2%.

Крім того, м'ясо зросло в ціні на понад 2%. Хліб подорожчав на 1,5%. Молочні продукти подорожчали на 1,5%. При цьому дефіциту товарів в Україні немає.

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.