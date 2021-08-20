Вищий антикорсуд продовжив заборону на поїздки за кордон для нардепа Юрченка
Вищий антикорупційний суд продовжив до 19 жовтня термін дії обов'язків, покладених на народного депутата Олександра Юрченка та неофіційного помічника Івана Фіщенка, яких САП звинувачує в отриманні хабара
Як пише RegioNews з посиланням на "Слово і діло", обсяг обов'язків залишили тим же, що і під час попереднього продовження їх терміну дії.
"Обвинуваченим продовжили процесуальні обов'язки на 2 місяці", – пояснила спікер ВАКС Олеся Чемерис.
Таким чином, Юрченку продовжили наступні обов'язки: прибувати за першим викликом; повідомляти про зміну свого місця проживання і роботи; утримуватися від спілкування з обвинуваченим Фіщенко і здати на зберігання закордонного паспорта. У той же час його неофіційному помічнику продовжили наступні обов'язки: прибувати за першим викликом; повідомляти про зміну свого місця проживання і роботи; утримуватися від спілкування з Юрченком і здати на зберігання закордонні паспорти.
Нагадаємо, за версією слідства, нардеп Олександр Юрченко в завуальованій формі (плюшки) попросив надати йому через посередника – його помічника Івана Фіщенка неправомірну вигоду в сумі 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до проекту Закону України "Про управління відходами" і надалі 200 тис.дол. для підкупу нардепів-членів відповідного комітету за голосування за подані ним пропозиції.
У середині серпня 2020 року правоохоронці зафіксували факт передачі та отримання народним депутатом через посередника першої частини обумовлених коштів. 26-27 серпня 2020 року була запланована передача другої частини коштів. Однак подальше виконання спеціального завдання було зупинено.
Як відомо, ВАКС взяв під варту Юрченка з альтернативою 3 млн грн застави. Пізніше за нього внесли гроші і він вийшов під обов'язки.