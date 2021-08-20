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20 серпня 2021, 15:15 5

Вищий антикорсуд продовжив заборону на поїздки за кордон для нардепа Юрченка

20 серпня 2021, 15:15 5
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Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд продовжив до 19 жовтня термін дії обов'язків, покладених на народного депутата Олександра Юрченка та неофіційного помічника Івана Фіщенка, яких САП звинувачує в отриманні хабара

Як пише RegioNews з посиланням на "Слово і діло", обсяг обов'язків залишили тим же, що і під час попереднього продовження їх терміну дії.

"Обвинуваченим продовжили процесуальні обов'язки на 2 місяці", – пояснила спікер ВАКС Олеся Чемерис.

Таким чином, Юрченку продовжили наступні обов'язки: прибувати за першим викликом; повідомляти про зміну свого місця проживання і роботи; утримуватися від спілкування з обвинуваченим Фіщенко і здати на зберігання закордонного паспорта. У той же час його неофіційному помічнику продовжили наступні обов'язки: прибувати за першим викликом; повідомляти про зміну свого місця проживання і роботи; утримуватися від спілкування з Юрченком і здати на зберігання закордонні паспорти.

Нагадаємо, за версією слідства, нардеп Олександр Юрченко в завуальованій формі (плюшки) попросив надати йому через посередника – його помічника Івана Фіщенка неправомірну вигоду в сумі 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до проекту Закону України "Про управління відходами" і надалі 200 тис.дол. для підкупу нардепів-членів відповідного комітету за голосування за подані ним пропозиції.

У середині серпня 2020 року правоохоронці зафіксували факт передачі та отримання народним депутатом через посередника першої частини обумовлених коштів. 26-27 серпня 2020 року була запланована передача другої частини коштів. Однак подальше виконання спеціального завдання було зупинено.

Як відомо, ВАКС взяв під варту Юрченка з альтернативою 3 млн грн застави. Пізніше за нього внесли гроші і він вийшов під обов'язки.

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