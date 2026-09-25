Зеленський після Ставки: Україна прискорює виробництво перехоплювачів реактивних "шахедів"

Фото: Володимир Зеленський

Україна прискорює виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними "шахедами". Відповідне рішення ухвалили після доповіді про результати випробувань таких засобів під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews .

Під час Ставки обговорили результати випробувань перехоплювачів, зокрема відсоток ураження цілей та досвід команд, які вже використовують ці засоби.

"Провів Ставку. Серед ключових питань – результати випробувань перехоплювачів проти російських реактивних "Шахедів”. Були доповіді щодо відсотка збиття, досвіду команд, які займаються перехопленням. Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону. Прискорюємо виробництво. Є нові рішення і щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів", — повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, під час засідання також заслухали детальну доповідь Головного управління розвідки Міноборони про технологічні плани Росії на 2027 рік. Йшлося, зокрема, про засоби, на які розраховує РФ, її виробничі спроможності та схеми постачання компонентів до Росії.

Зеленський зазначив, що Україна коригує протидію відповідно до інформації про російські плани та можливості.

Окремо глава держави наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію. За його словами, одним із пріоритетів для Міністерства закордонних справ та української дипломатії є нові санкційні пакети партнерів, зокрема спрямовані проти тіньових схем, які РФ використовує для забезпечення виробництва дронів і ракет, особливо балістичних.

Україна вже проводить випробування кількох моделей дронів-перехоплювачів. 18 вересня Зеленський повідомляв, що дві українські компанії успішно провели бойові випробування таких засобів і знищили російський швидкісний "шахед".

Нагадаємо, що у Солом’янському районі Києва 25 вересня внаслідок влучання безпілотника в офісну будівлю загинули четверо людей. Ще семеро постраждали, серед них — дитина.