Справа Межигір'я: в апеляції ВАКС відмовили у заочному арешті Януковича

Підтверджується відмова в заочному арешті через порушення умов досудового розслідування

Підтверджується відмова в заочному арешті через порушення умов досудового розслідування

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції про відмову у заочному арешті колишнього президента України Віктора Януковича у справі щодо привласнення Межигір'я.

Про це повідомляєRegioNews з посиланням на УНН.

ВАКС 26 жовтня 2020 року відмовив у заочному арешті Януковича, через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір’я. Тепер відмовлено в апеляції.

Колегія суддів постановила, апеляційну скаргу прокурора... на ухвалу судді ВАКС залишити без задоволення. Ухвали слідчого судді від 26 жовтня 2020 року без змін..., - сказав суддя.

Зазначимо, ще ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель резиденції "Межигір’я”. У межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.

Раніше повідомлялося, що за апеляцію на заочний арешт Януковича у справі про узурпацію влади візьметься новий склад суду. Наступне засідання буде 28 січня о 16:00.