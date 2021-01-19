12:26  19 січня
На Закарпатті мітингувальники вимагають відставки керівництва області
11:24  19 січня
Намагався продати посаду в Офісі президента за $200 тисяч: правоохоронці затримали шахрая
18:25  19 січня
Бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
19 січня 2021, 15:31 6

Справа Межигір'я: в апеляції ВАКС відмовили у заочному арешті Януковича

19 січня 2021, 15:31 6
Читайте также на русском языке
Підтверджується відмова в заочному арешті через порушення умов досудового розслідування
Підтверджується відмова в заочному арешті через порушення умов досудового розслідування
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції про відмову у заочному арешті колишнього президента України Віктора Януковича у справі щодо привласнення Межигір'я.

Про це повідомляєRegioNews з посиланням на УНН.

ВАКС 26 жовтня 2020 року відмовив у заочному арешті Януковича, через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір’я. Тепер відмовлено в апеляції.

Колегія суддів постановила, апеляційну скаргу прокурора... на ухвалу судді ВАКС залишити без задоволення. Ухвали слідчого судді від 26 жовтня 2020 року без змін..., - сказав суддя.

Зазначимо, ще ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель резиденції "Межигір’я”. У межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.

Раніше повідомлялося, що за апеляцію на заочний арешт Януковича у справі про узурпацію влади візьметься новий склад суду. Наступне засідання буде 28 січня о 16:00.

суд арешт апеляція Межигір'я Віктор Янукович
Справа Гандзюк: суд залишив Левіна під вартою
18 січня 2021, 18:47
ВАКС залишив без задоволення заяви щодо відводу судді у справі ОАСК
15 січня 2021, 13:49
Під суд піде нардеп 6-го скликання, який працював на Януковича
14 січня 2021, 11:44
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Всі блоги »