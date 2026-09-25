Киянин вкрав з METRO коняк і пішов під суд

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У Києві судили чоловіка, який вкрав алкоголь з супермаркета. Крім того, після крадіжки у нього знайшли наркотики

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, чоловік зайшов до відділу алкогольних напоїв, а коли переконався, що за ним ніхто не стежить, вкрав три пляшки коньяку. Загалом вартість товару становить понад 4 тисячі гривень. Він сховав пляшки у рюкзак, пройшов антикрадіжні рамки та зник з місця вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, коли чоловік був біля озера, він знайшов поліетиленовий пакет із забороненими речовинами. Тоді, за даними слідства, він вирішив купувати та зберігати заборонені речовини протягом року після засудження за це ж порушення закону. Після цього він почав купувати та зберігати небезпечні речовини.

Суд призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.