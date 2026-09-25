21:35  25 вересня
На Буковині мотоцикліст вирішив "поганяти" на зустрічці: його пасажирка постраждала
21:26  25 вересня
Окупанти атакували дроном ліцей на Київщині: сталася пожежа
19:29  25 вересня
15 років тюрми за держзраду: інженер у Миколаєві намагався передати ФСБ секретні розробки
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2026, 22:55

Киянин вкрав з METRO коняк і пішов під суд

25 вересня 2026, 22:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві судили чоловіка, який вкрав алкоголь з супермаркета. Крім того, після крадіжки у нього знайшли наркотики

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, чоловік зайшов до відділу алкогольних напоїв, а коли переконався, що за ним ніхто не стежить, вкрав три пляшки коньяку. Загалом вартість товару становить понад 4 тисячі гривень. Він сховав пляшки у рюкзак, пройшов антикрадіжні рамки та зник з місця вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, коли чоловік був біля озера, він знайшов поліетиленовий пакет із забороненими речовинами. Тоді, за даними слідства, він вирішив купувати та зберігати заборонені речовини протягом року після засудження за це ж порушення закону. Після цього він почав купувати та зберігати небезпечні речовини.

Суд призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
крадіжка вирок суд
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Прикарпатті аферисти у соцмережах виманили в людей майже півмільйона
25 вересня 2026, 23:20
Зеленський після Ставки: Україна прискорює виробництво перехоплювачів реактивних "шахедів"
25 вересня 2026, 22:58
У Дніпрі чоловік та жінка шукали наркотики разом із малюком
25 вересня 2026, 22:40
ДПС отримала нового виконувача обов’язків керівника
25 вересня 2026, 22:20
У "Оберезі" знайшли сотні фіктивних мобілізацій: підозри отримали керівники РТЦК
25 вересня 2026, 21:50
На Буковині мотоцикліст вирішив "поганяти" на зустрічці: його пасажирка постраждала
25 вересня 2026, 21:35
Окупанти атакували дроном ліцей на Київщині: сталася пожежа
25 вересня 2026, 21:26
На Львівщині чиновника міськради піймали на вимаганнях
25 вересня 2026, 21:15
Обчищав автівки військових та цивільних: у Харкові затримали серійного злодія з арсеналом боєприпасів
25 вересня 2026, 20:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Остап Дроздов
Всі блоги »