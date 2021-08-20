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20 серпня 2021, 17:37 27

ВАКС викликає Януковича і його сина до суду для обрання запобіжного заходу

20 серпня 2021, 17:37 27
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Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд викликав колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра для обрання запобіжного заходу. Вони повинні з'явитися 27 і 25 серпня відповідно

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

НАБУ і САП розслідують справу про заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання службовим становищем і подали клопотання про утримання батька і сина Януковичів під вартою.

На 25 і 27 серпня заплановані засідання ВАКС, де буде розглянуто запобіжний захід щодо Віктора Януковича та його сина Олександра.

Як повідомлялося раніше, у травні до бюджету України вперше повернули частину грошей Януковича. Більшість конфіскованих коштів становила готівка.

У квітні Фонд гарантування вкладів остаточно ліквідував банк старшого сина Януковича. Вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними.

У березні Януковичу залишили заочний арешт у справі про узурпацію влади.

Нагадаємо, у січні у справі Межигір'я в апеляції ВАКС відмовили у заочному арешті Януковича. Підтверджується відмова в заочному арешті через порушення умов досудового розслідування.

Віктор Янукович Межигір'я НАБУ САП ВАКС

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