15 років тюрми за держзраду: інженер у Миколаєві намагався передати ФСБ секретні розробки

Фото: pravda.com.ua

У Миколаєві інженера-конструктора одного з місцевих оборонних підприємств засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews .

За матеріалами СБУ, чоловік працював на російську ФСБ та намагався передати їй секретну інформацію про військові розробки.

СБУ викрила російського агента у жовтні 2024 року. За даними слідства, чоловік мав доступ до технічної документації, пов’язаної з виробництвом новітніх газотурбінних двигунів. Російська спецслужба, як зазначає СБУ, планувала використати ці відомості для потреб військово-промислового комплексу РФ.

Для вербування інженера ФСБ залучила його колишнього колегу, який із 2000-х років проживає в Росії.

За інструкцією куратора агент мав фотографувати секретну документацію за допомогою телефону, а потім передавати отримані файли до Росії через месенджер.

Окрім цього, чоловік збирав інформацію про Сили оборони та енергетичні об’єкти Миколаєва. Зокрема, за даними СБУ, він фіксував місця тимчасової дислокації українських військових та з’ясовував технічний стан енергооб’єктів, які російські війська могли використовувати як цілі для ракетно-дронових атак.

Для збору інформації агент їздив власним автомобілем околицями Миколаєва та занотовував у смартфоні геолокації потенційних цілей.

Щоб приховати свою діяльність, чоловік створив анонімну електронну поштову скриньку та видаляв листування після кожного сеансу зв’язку з куратором.

Контррозвідники СБУ задокументували діяльність чоловіка та затримали його у власному помешканні. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які, за даними спецслужби, містили докази роботи на російську сторону.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили місцевого жителя, який виявився агентом РФ. Тепер йому загрожує в'язниця.