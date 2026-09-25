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25 вересня 2026, 23:20

На Прикарпатті аферисти у соцмережах виманили в людей майже півмільйона

25 вересня 2026, 23:20
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Фото: Національна поліція
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Жителі Прикарпаття втратили майже півмільйона гривень через шахраїв. Правоохоронці попередили про схему

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

43-річний житель селища Богородчани шукав додатковий заробіток. У Telegram-каналі він побачив пропозицію заробляти на перепродажі товарів. Проте за умовами він повинен був купувати товар, а потім отримувати доходи. Однак в результаті він витратив близько 200 тисяч гривень, але нічого не отримав.

21-річна жителька Солотвинської територіальної громади теж побачила у соцмережах пропозицію додаткового заробітку. Вона перерахувала на рахунки, які вказував "роботодавець", близько 86 тисяч гривень. Проте заробітку вона так і не отримала.

42-річний мешканець Крихівців на одному із сайтів оголошень знайшов пропозицію про продаж техніки. Він домовився із продавцем, перерахував понад 70 тисяч гривень, але товару так і не побачив.

Також жертвою шахрайства стала 51-річна жителька. Їй зателефонував нібито працівник банку і повідомив, що з її рахунку нібито намагаються зняти кошти. Під приводом захисту банківського рахунку співрозмовник отримав від жінки особисті та банківські дані. Згодом з її рахунку списали 35 тисяч гривень.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

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