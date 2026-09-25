Чому ми програли битву в повітрі?.. А ми її саме програли на даному етапі, це треба визнати, зробити роботу над помилками і прийняти правильні рішення, бо ціна помилок занадто висока – знищено вже половину складів, сотні заправок, торговельні центри і промислові підприємства – тільки за останні 2 місяці з початку «реактивного терору» 20 відсотків!

Чому ми програли битву в повітрі?.. А ми її саме програли на даному етапі, це треба визнати, зробити роботу над помилками і прийняти правильні рішення, бо ціна помилок занадто висока – знищено вже половину складів, сотні заправок, торговельні центри і промислові підприємства – тільки за останні 2 місяці з початку «реактивного терору» 20 відсотків!

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Перше – багато говорилося про балістику, а страждаємо ми більше від реактивних дронів. Висновок – вся державна машина, включно з аналітиками ГУР, СЗР, МО, Кабміну, Офісу президента, апаратом РНБО не побачила і не спрогнозувала загрозу, або не змогла донести свої висновки до президента – бо він приймає рішення, або президент не дослухався. В будь-якому разі це вирок системі.

Друге – в самій "системі" ви днем з вогнем не знайдете людей з профільною технічною освітою в сфері ППО, ракетобудування, радіолокації, систем автоматизованого наведення, і інших дисциплін. Жодного професійного електроніка, математика, фізика – бодай з чесною і цікавою кандидатською дисертацію – одні "ефективні менеджери", незамінні "любі друзі", кінопродюсери, гадалки, прокурори-втікачі, "матері дронів", і просто "хороші хлопці".

Подивиться на тих, хто місяцями, роками не вилазив з телевізора, розповідав суспільству суцільну "пургу" про наше "унікальне", "найкраще в світі" ППО, яке нібито може захистити весь світ, і країни Перської затоки зокрема, про міфічний "штучний інтелект" там де обласкані державою "пісюни" банально наводяться оператором, в той час як весь світ, і наш ворог робили і роблять ставку на автоматичні зенітно-ракетні комплекси.

Всі ці шамани, торговці, волонтери, берлінські і флеші – всі хто продавав і продає суспільству повітря замість безпеки, хто радив і радить псевдотехнічну маячню таким самим профанам во владі, які приймають дилетантські рішення, – всі вони повинні понести відповідальність, хоча б визнати свої помилки і піти. Але вони не підуть…

В 1986 році, коли я вступав до Київського Вищого Військового Авіаційного Інженерного Училища нас було щонайменше 20 бажаючих на місце, не враховуючи золотомедалистів, переможців олімпіад і інших пільгових категорій; в нас до 40 відсотків випускників потім "шли в науку", ставали відомими розробниками військової, авіаційної, космічної техніки. Я сам вже на третьому курсі приймав активну участь в розробці головок самонаведення для ракет.

Сьогодні нічого цього не потрібно, потрібні "прості рішення" на кшталт "реактивних перехоплювачів", які ніколи не зможуть стати ефективною зброєю проти реактивних шахедів, бо ще з 40-х років минулого століття відомо, що людина не може дистанційно адекватно керувати обʼєктом на швидкості більшою за 450 км/год. Це фізіологічний чинник, це природа, тому швидкість керованих людиною ракет протитанкових комплексів завжди обмежували. Але кому цікава фізіологія, коли можна швидко заробити грошей на перехоплювачах?..

Сер Вінстон Черчилль не радився з продюсерами і маркетологами, серед його радників були відомі фізики, математики, інженери. В складі Збройних сил Британії діяв цілий інженерний корпус, куди ретельно відбиралися мобілізовані фахівці. Саме тому ще на початку війни Британія мала розвинуту мережу радіолокаційних станцій і станцій звукової розвідки; в Британії був створений перший радіолокаційний бомбовий приціл; глобальна система навігації в повітрі; перші зенітні снаряди з радіолокаційним підривником; автоматизовані системи керування зенітним вогнем. В Британії розшифрували код Енігми, і обґрунтували можливість створення атомної бомби.

Проте в нас всю науку і інженерію заміняють менеджери бетонних меблів і земельні спекулянти. Тому ми і в лайні.