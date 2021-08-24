10:21  24 серпня
В Україні зафіксовано майже сім сотень нових випадків COVID-19 за добу
13:24  24 серпня
Україна відкрила поблизу Чорнобильської АЕС власне сховище ядерних відходів
10:07  24 серпня
Доба в ООС: чотири обстріли, один боєць загинув
UA | RU
UA | RU
24 серпня 2021, 11:21 61

"Ми будемо повертати своє" - Зеленський виступив з урочистою промовою і вручив нагороди до Дня незалежності

24 серпня 2021, 11:21 61
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Україна розпочинає процес повернення усього того, що належить нашій країні, у тому числі історичні й культурні цінності

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на офіційних урочистостях з нагоди Дня Незалежності України у центрі столиці, повідомляє RegioNews.

Ми будемо повертати не тільки своїх, ми будемо повертати своє. Це історичні та культурні цінності нашої держави, що перебувають за кордоном. Ми більше ніколи й нікому не подаруємо жоден камінчик нашої історії, не дамо окуповувати жодну сторінку нашої історії, анексувати наших письменників, наших науковців, наших героїв, які перемагали нацизм, - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українська історія і наша держава унікальні.

Звання Героя України з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєно Сергію Білоусу, звання Героя України з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно - старшині Максиму Ридзаничу. Відзнаки отримали з рук Президента члени родин загиблих захисників. Орден "Золота Зірка" вручений полковнику Євгену Сидоренку.

Також президент України Володимир Зеленський під час урочистостей вручив золоту зірку Героя України вчителю фізики з Харкова.

За визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку національної освіти, впровадження інноваційних методів навчання, багаторічну плідну педагогічну діяльність присвоєно звання "Герой України" із врученням ордена держави Гельфгату Іллі Марковичу, вчителю фізики комунального закладу "Харківський фізико-математичний ліцей №27" Харківської міської ради.

Президент України також присвоїв звання "Герой України" (посмертно) народному артистові України, уродженцю Чернівецької області Назарію Яремчуку. Державну нагороду Зеленський вручив сьогодні під час урочистостей з нагоди 30-річчя Незалежності України в Києві синам Яремчука – Назарію та Дмитру.

Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку Зеленський нагородив Орденом Свободи, а українського дипломата, першого міністра закордонних справ України Анатолія Зленка Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня (посмертно).

Нагороджено Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе, директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Еллу Лібанову - Орденом княгині Ольги першого ступеня, відомого футболіста, тренера національної збірної України з футболу у 2016-2021 рр. Андрія Шевченка - Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - дирегентку Оксану Линів.

Також Президент присвоїв звання Заслуженого артиста України співаку Дмитру Монатіку.

Як повідомлялося, вчора Зеленський в географічному центрі України підняв Державний прапор.

Також стало відомо, що на вручення нової нагороди Зеленського витратять майже 7 мільйонів гривень.

Володимир Зеленський президент День незалежності нагороди

Зеленський може зустрітися з фракцією "Слуга народу", однак дата зустрічі невідома - Гетьманців
23 серпня 2021, 17:50
Стало відомо, коли може розпочатися навчання в університеті Зеленського
23 серпня 2021, 16:53
На Черкащині на заході за участі Зеленського сталися сутички між "Нацкорпусом" і поліцією, є затримані
23 серпня 2021, 10:32
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua