"Ми будемо повертати своє" - Зеленський виступив з урочистою промовою і вручив нагороди до Дня незалежності

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Україна розпочинає процес повернення усього того, що належить нашій країні, у тому числі історичні й культурні цінності

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на офіційних урочистостях з нагоди Дня Незалежності України у центрі столиці, повідомляє RegioNews.

Ми будемо повертати не тільки своїх, ми будемо повертати своє. Це історичні та культурні цінності нашої держави, що перебувають за кордоном. Ми більше ніколи й нікому не подаруємо жоден камінчик нашої історії, не дамо окуповувати жодну сторінку нашої історії, анексувати наших письменників, наших науковців, наших героїв, які перемагали нацизм, - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українська історія і наша держава унікальні.

Звання Героя України з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєно Сергію Білоусу, звання Героя України з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно - старшині Максиму Ридзаничу. Відзнаки отримали з рук Президента члени родин загиблих захисників. Орден "Золота Зірка" вручений полковнику Євгену Сидоренку.

Також президент України Володимир Зеленський під час урочистостей вручив золоту зірку Героя України вчителю фізики з Харкова.

За визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку національної освіти, впровадження інноваційних методів навчання, багаторічну плідну педагогічну діяльність присвоєно звання "Герой України" із врученням ордена держави Гельфгату Іллі Марковичу, вчителю фізики комунального закладу "Харківський фізико-математичний ліцей №27" Харківської міської ради.

Президент України також присвоїв звання "Герой України" (посмертно) народному артистові України, уродженцю Чернівецької області Назарію Яремчуку. Державну нагороду Зеленський вручив сьогодні під час урочистостей з нагоди 30-річчя Незалежності України в Києві синам Яремчука – Назарію та Дмитру.

Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку Зеленський нагородив Орденом Свободи, а українського дипломата, першого міністра закордонних справ України Анатолія Зленка Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня (посмертно).

Нагороджено Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе, директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Еллу Лібанову - Орденом княгині Ольги першого ступеня, відомого футболіста, тренера національної збірної України з футболу у 2016-2021 рр. Андрія Шевченка - Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - дирегентку Оксану Линів.

Також Президент присвоїв звання Заслуженого артиста України співаку Дмитру Монатіку.

Як повідомлялося, вчора Зеленський в географічному центрі України підняв Державний прапор.

Також стало відомо, що на вручення нової нагороди Зеленського витратять майже 7 мільйонів гривень.