"Мы будем возвращать свое" - Зеленский выступил с торжественной речью и вручил награды ко Дню независимости

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Украина начинает процесс возвращения всего того, что принадлежит нашей стране, в том числе исторические и культурные ценности

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на официальных торжествах по случаю Дня Независимости Украины в центре столицы, сообщает RegioNews.

Мы будем возвращать не только своих, мы будем возвращать свое. Это исторические и культурные ценности нашего государства, находящиеся за рубежом. Мы больше никогда и никому не подарим ни один камешек нашей истории, не дадим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, наших ученых, наших героев, которые побеждали нацизм, - сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинская история и наше государство уникальны.

Звание Героя Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено Сергею Белоусу, звание Героя Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" посмертно - старшине Максиму Ридзаничу. Отличия получили из рук Президента члены семей погибших защитников. Орден "Золотая Звезда" вручен полковнику Евгению Сидоренко.

Также президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств вручил золотую звезду Героя Украины учителю физики из Харькова.

За выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии национального образования, внедрения инновационных методов обучения, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность присвоено звание "Герой Украины" с вручением ордена государства Гельфгату Илье Марковичу, учителю физики коммунального учреждения "Харьковский физико-математический лицей №27 Харьковского городского совета.

Президент Украины также присвоил звание "Герой Украины" (посмертно) народному артисту Украины, уроженцу Черновицкой области Назарию Яремчуку. Государственную награду Зеленский вручил сегодня во время торжеств по случаю 30-летия Независимости Украины в Киеве сыновьям Яремчука – Назарию и Дмитрию.

Президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку Зеленский наградил Орденом Свободы, а украинского дипломата, первого министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко Орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно).

Награжден Орденом Ярослава Мудрого пятой степени грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова - Орденом княгини Ольги первой степени, известный футболист, тренер национальной сборной Украины по футболу в 2016-2021 гг. Андрей Шевченко - орденом Ярослава Мудрого пятой степени, орденом княгини Ольги III степени - дирежер Оксана Лынив.

Также Президент присвоил звание Заслуженного артиста Украины певцу Дмитрию Монатику.

Как сообщалось, вчера Зеленский в географическом центре Украины поднял государственный флаг.

Также стало известно, что на вручение новой награды Зеленского потратят почти 7 миллионов гривен.