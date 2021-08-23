15:42  23 серпня
Ляшко спрогнозував, коли в Україні може бути новий COVID-спалах
11:06  23 серпня
Над Києвом підняли найбільший в Україні прапор
10:03  23 серпня
Доба в ООС: п'ять обстрілів і загиблий український військовий
UA | RU
UA | RU
23 серпня 2021, 15:17 784

На вручення нової нагороди Зеленського витратять майже 7 мільйонів гривень

23 серпня 2021, 15:17 784
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З державного бюджету витрачено 6,7 млн на вручення ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським відзнаки "національним легендам України"

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Прозоро

Більше половини грошей направлено на створення міні-фільмів (1,69 млн грн), відеодекорації (0,80 млн грн) та інсталяції (0,44 млн грн) та технічне забезпечення трибютів (1,44 млн грн).

Відзнака "Національна легенда України" виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. Згідно затвердженого Володимиром Зеленським положення про відзнаку, у центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Ще 1,67 млн грн витратять по статті "забезпечення нагородами". Водночас в оприлюдненому кошторисі не вказано скільки коштуватимуть самі винагороди. Також у відкритих джерелах не було попереднього переліку осіб, яким планувалось вручити відзнаку.

Режисер заходу отримає 99,9 тис грн, музикальний продюсер – 66,6 тис грн. Розробка сценарію урочистості обійшлась у 83 тис грн.

Підрядником обрано ПП "Івент агенція "ЛМ продакшн", це перший державний підряд фірми, власниками якої є кияни Юрій Кошель та Марина Семенова.

президент Офіс президента нагороди

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua