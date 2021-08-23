На вручення нової нагороди Зеленського витратять майже 7 мільйонів гривень

Фото з відкритих джерел

З державного бюджету витрачено 6,7 млн на вручення ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським відзнаки "національним легендам України"

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Прозоро

Більше половини грошей направлено на створення міні-фільмів (1,69 млн грн), відеодекорації (0,80 млн грн) та інсталяції (0,44 млн грн) та технічне забезпечення трибютів (1,44 млн грн).

Відзнака "Національна легенда України" виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. Згідно затвердженого Володимиром Зеленським положення про відзнаку, у центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Ще 1,67 млн грн витратять по статті "забезпечення нагородами". Водночас в оприлюдненому кошторисі не вказано скільки коштуватимуть самі винагороди. Також у відкритих джерелах не було попереднього переліку осіб, яким планувалось вручити відзнаку.

Режисер заходу отримає 99,9 тис грн, музикальний продюсер – 66,6 тис грн. Розробка сценарію урочистості обійшлась у 83 тис грн.

Підрядником обрано ПП "Івент агенція "ЛМ продакшн", це перший державний підряд фірми, власниками якої є кияни Юрій Кошель та Марина Семенова.