На Черкащині на заході за участі Зеленського сталися сутички між "Нацкорпусом" і поліцією, є затримані
У понеділок, 23 серпня, на Черкащині, куди приїхав президент Володимир Зеленський відкривати артоб'єкт "Серце України" та підіймати Державний прапор, сталися сутички між поліцією та активістами "Нацкорпусу" й ветеранами війни на Донбасі
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу "Нацкорпусу".
Представники "Нацкорпусу" хотіли піти до президента "поставити запитання".
"Ветерани та патріоти Черкащини, які також прибули на захід, були заблоковані посеред траси кордоном з поліцейських", - зазначається у повідомленні.
Водночас керівник Черкаського осередку "Нацкорпусу" Дмитро Кухарчук у Facebook оприлюднив низку відео з місця подій.
Він наголосив, що представники "Нацкорпусу" хотіли до президента "поставити запитання", однак у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та почали затримувати учасників акції.
За словами Кухарчука, шестеро осіб затримали, четверо з них - ветерани війни, включно з імовірним кандидатом в депутати по 197 округу Ігорем Зайчуком.
Нагадаємо, нещодавно у Києві між "Нацкорпусом" та поліцією сталися сутички через "радянську" інсталяцію.