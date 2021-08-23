На Черкащині на заході за участі Зеленського сталися сутички між "Нацкорпусом" і поліцією, є затримані

Фото: Національний корпус

У понеділок, 23 серпня, на Черкащині, куди приїхав президент Володимир Зеленський відкривати артоб'єкт "Серце України" та підіймати Державний прапор, сталися сутички між поліцією та активістами "Нацкорпусу" й ветеранами війни на Донбасі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу "Нацкорпусу".

Представники "Нацкорпусу" хотіли піти до президента "поставити запитання".

"Ветерани та патріоти Черкащини, які також прибули на захід, були заблоковані посеред траси кордоном з поліцейських", - зазначається у повідомленні.

Водночас керівник Черкаського осередку "Нацкорпусу" Дмитро Кухарчук у Facebook оприлюднив низку відео з місця подій.

Він наголосив, що представники "Нацкорпусу" хотіли до президента "поставити запитання", однак у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та почали затримувати учасників акції.

За словами Кухарчука, шестеро осіб затримали, четверо з них - ветерани війни, включно з імовірним кандидатом в депутати по 197 округу Ігорем Зайчуком.

Нагадаємо, нещодавно у Києві між "Нацкорпусом" та поліцією сталися сутички через "радянську" інсталяцію.