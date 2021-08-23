Стало відомо, коли може розпочатися навчання в університеті Зеленського

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Навчальний процес в Президентському університеті може розпочатися у жовтні 2023 року

Про це пише RegioNews з посиланням на план заходів з реалізації концепції реалізації проекту "Президентський університет”, який оприлюднено на сайті Кабінету міністрів.

Згідно до документу, призначення керівника Президентського університету має відбутися до 1 травня 2022 р, підготовка статутних документів Президентського університету та здійснення його реєстрації в установленому законодавством порядку до 1 червня 2022 р.

Формування адміністрації Президентського університету — 1 липня 2022 р.

Освітній же процес у майбутньому навчальному закладі, згідно до документу має стартувати у жовтні 2023 року. При цьому планується три черги будівництва університету та пов’язаних об’єктів. Будівництво третьої черги, за планами уряду завершиться у 2025 році.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні буде створено навчальний заклад - президентський університет, де готуватимуть "людей майбутнього". Указ про його створення Глава держави підписав 31 травня.

У свою чергу, міністр юстиції Сергій Шкарлет повідомив, що заробітна плата викладачів університету може сягати 4 тисяч доларів.