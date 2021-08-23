Зеленський може зустрітися з фракцією "Слуга народу", однак дата зустрічі невідома - Гетьманців

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Як пише RegioNews з посиланням на Цензор, про це в коментарі журналістам перед початком позачергового засідання ВР сказав депутат від "СН", керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ніякої дати поки немає. Були розмови такі, і я не виключаю проведення такої зустрічі, але дати ніякої немає", - сказав депутат, не уточнивши навіть можливу тематику зустрічі.

На уточнююче запитання, чи може зустріч відбутися до візиту Глави держави в США Данило Гетьманцев відповів так:"зараз готується візит президента в США. Це дуже важливо. Не знаю, чи зможе зараз президент знайти час для зустрічі з фракцією".

Нагадаємо, що візит Президента України Володимира Зеленського до США має розпочатися 30 серпня. Його зустріч з Президентом США Джо Байденом запланована на 31 серпня