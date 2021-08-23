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23 серпня 2021, 12:16 1092

Зеленський в географічному центрі України підняв Державний прапор

23 серпня 2021, 12:16 1092
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Фото: пресслужба Офісу президента
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У День Державного прапора, 23 серпня, глава держави Володимир Зеленський в селі Мар’янівка Черкаської області (географічний центр країни) підняв український стяг

Як пише RegioNews з посиланням на ОП, саме у Мар'янівці спеціально до 30-річчя незалежності нашої держави був створений арт-комплекс "Географічний центр – серце України".

Президент зазначив, що синьо-жовтий стяг – це більше ніж прапор, це символ нашої великої української сім’ї.

"Я ще раз вітаю всіх нас зі святом! Сьогодні нас об’єднає спільна дія, спільна мета: ми разом піднімаємо прапор і маємо піднімати Україну. Тільки разом. І тільки вгору. З Днем Державного прапора України! Слава Україні", – сказав Зеленський.

Прапор був піднятий на флагшток заввишки 52 метри. Це найбільший державний стяг на Черкащині.

Нагадаємо, що сьогодні на Черкащині під час відкриття Зеленським артоб'єкта "Серце України" сталися сутички між поліцією та активістами "Нацкорпусу" й ветеранами війни на Донбасі. Представники "Нацкорпусу" хотіли до президента "поставити запитання", однак у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та почали затримувати учасників акції. Також повідомлялося, що поліція затримала представників "Нацкорпусу".

Україна Володимир Зеленський прапор президент Черкаська область

 
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