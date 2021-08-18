17:09  18 серпня
Репетиція параду у Києві паралізувала рух транспорту
11:51  18 серпня
Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта"
15:20  18 серпня
На Донбасі через обстріли бойовиків постраждала мирна жителька
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2021, 14:48 1449

На Буковині розшукують митника, який уже вдруге став винуватцем смертельної ДТП

18 серпня 2021, 14:48 1449
Читайте также на русском языке
Фото Нацполіції
Читайте также
на русском языке

Поліція розшукує водія, який утік з місця смертельної ДТП, де внаслідок зіткнення двох автомобілів у селі Припруття Чернівецького району травмувався один із водіїв, а його пасажирка загинула. Поліції відомо, що  втікач – працівник Буковинської митниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Аварія на трасі Житомир-Чернівці сталася вранці 16 серпня. Поліцейські після низки розшуково-слідчих заходів встановили особу водія-втікача. За попередньою інформацією, за кермом автомобіля "Opel Insignia" перебував 28-річний житель міста Новоселиця Вадим Валерійович Недуга.

Наразі співробітники поліції Чернівецької області встановлюють його місцезнаходження і просять повідомляти будь-яку відому про це інформацію на спецлінію поліції "102".

Тим часом у офіційній заяві Держмитслужби України йдеться, що Буковинська митниця Держмитслужби перебуває у стані реорганізації. А зазначений працівник до новоствореної Чернівецької митниці як відокремленого підрозділу Держмитслужби переведений не був, зважаючи на негативний результат проходження тестування з питань кваліфікації та благонадійності.

З метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку стосовно зазначеної особи порушено дисциплінарне провадження з відстороненням від виконання посадових обов’язків.

Ми відкриті до співпраці з правоохоронними органами і всебічно сприяємо відповідним слідчим діям. Держмитслужба надасть правоохоронним органам необхідну інформацію у порядку, встановленому чинним законодавством, - йдеться у заяві.

Раніше цей же водій спричинив ДТП, в якій загинув місцевий відомий спортсмен, тренер Михайло Сенюшко. Трагічна ДТП сталася 14 квітня 2016 року увечері на відрізку автодороги біля того ж Припруття.

Також ЗМІ повідомляють, що 21 вересня 2018 року Вадима зупинили і склали протокол за водіння напідпитку. Зупинили буковинця поблизу об’їзної дороги у Коломиї через, те що він порушив правила дорожнього руху. Тоді чоловік не визнав своєї вини. Згодом, суд закрив провадження щодо нього у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення.

Менше ніж через місяць, 9 жовтня, у Львівському суді буковинця визнали винним за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Його на рік позбавили права сідати за кермо.

Як повідомлялося сьогодні, чотири вантажівки зіткнулись на Дніпропетровщині, є жертви.

Учора у Запоріжжі сталася аварія за участі шести автівок.

митниця ДТП Буковина поліція розшук

На Франківщині пасажирський потяг переїхав пенсіонера
18 серпня 2021, 13:19
Буковиною пройшов руйнівний буревій
17 серпня 2021, 22:00
У Харкові легковик врізався в "швидку" і перекинувся
17 серпня 2021, 10:42
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Кличко vs Зеленський: кулуарна битва за Київ перетворюється у відкриту гру на виліт
"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram