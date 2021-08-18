На Буковині розшукують митника, який уже вдруге став винуватцем смертельної ДТП

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Поліція розшукує водія, який утік з місця смертельної ДТП, де внаслідок зіткнення двох автомобілів у селі Припруття Чернівецького району травмувався один із водіїв, а його пасажирка загинула. Поліції відомо, що втікач – працівник Буковинської митниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Аварія на трасі Житомир-Чернівці сталася вранці 16 серпня. Поліцейські після низки розшуково-слідчих заходів встановили особу водія-втікача. За попередньою інформацією, за кермом автомобіля "Opel Insignia" перебував 28-річний житель міста Новоселиця Вадим Валерійович Недуга.

Наразі співробітники поліції Чернівецької області встановлюють його місцезнаходження і просять повідомляти будь-яку відому про це інформацію на спецлінію поліції "102".

Тим часом у офіційній заяві Держмитслужби України йдеться, що Буковинська митниця Держмитслужби перебуває у стані реорганізації. А зазначений працівник до новоствореної Чернівецької митниці як відокремленого підрозділу Держмитслужби переведений не був, зважаючи на негативний результат проходження тестування з питань кваліфікації та благонадійності.

З метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку стосовно зазначеної особи порушено дисциплінарне провадження з відстороненням від виконання посадових обов’язків. Ми відкриті до співпраці з правоохоронними органами і всебічно сприяємо відповідним слідчим діям. Держмитслужба надасть правоохоронним органам необхідну інформацію у порядку, встановленому чинним законодавством, - йдеться у заяві.

Раніше цей же водій спричинив ДТП, в якій загинув місцевий відомий спортсмен, тренер Михайло Сенюшко. Трагічна ДТП сталася 14 квітня 2016 року увечері на відрізку автодороги біля того ж Припруття.

Також ЗМІ повідомляють, що 21 вересня 2018 року Вадима зупинили і склали протокол за водіння напідпитку. Зупинили буковинця поблизу об’їзної дороги у Коломиї через, те що він порушив правила дорожнього руху. Тоді чоловік не визнав своєї вини. Згодом, суд закрив провадження щодо нього у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення.

Менше ніж через місяць, 9 жовтня, у Львівському суді буковинця визнали винним за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Його на рік позбавили права сідати за кермо.

Як повідомлялося сьогодні, чотири вантажівки зіткнулись на Дніпропетровщині, є жертви.

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