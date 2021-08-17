Буковиною пройшов руйнівний буревій
У Чернівецькій області потужний буревій повалив сотні дерев на автомобільних трасах
Про це повідомляє molbuk.ua з посиланням на свідчення очевидців у соцмережах, передає RegioNews.
Як повідомляють очевидці у Facebook, після зливи із сильним вітром автотраси встелились поваленими гілками і частинами дерев.
За словами чернівчанина Ярослава Адамчука, така ситуація виникла сьогодні внаслідок негоди на ділянці автодороги "Чернівці–Берегомет".
Буревій зачепив також частину колишнього Новоселицького району. Як повідомляє видання "Район-Інфо", внаслідок негоди постраждали дерева на автошляху до сіл Берестя й Малинівка.
Як повідомлялося, в Україні на завтра оголосили штормове попередження. У середу, 18 серпня, в Україні очікуються грози, град та шквали.
Також буревій пронісся Львовом: повалено дерева та пошкоджено авто.
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