Буковиною пройшов руйнівний буревій

Фото Район-Інфо

У Чернівецькій області потужний буревій повалив сотні дерев на автомобільних трасах

Про це повідомляє molbuk.ua з посиланням на свідчення очевидців у соцмережах, передає RegioNews.

Як повідомляють очевидці у Facebook, після зливи із сильним вітром автотраси встелились поваленими гілками і частинами дерев.

За словами чернівчанина Ярослава Адамчука, така ситуація виникла сьогодні внаслідок негоди на ділянці автодороги "Чернівці–Берегомет".

Буревій зачепив також частину колишнього Новоселицького району. Як повідомляє видання "Район-Інфо", внаслідок негоди постраждали дерева на автошляху до сіл Берестя й Малинівка.

Як повідомлялося, в Україні на завтра оголосили штормове попередження. У середу, 18 серпня, в Україні очікуються грози, град та шквали.