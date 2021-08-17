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17 серпня 2021, 22:00 19

Буковиною пройшов руйнівний буревій

17 серпня 2021, 22:00 19
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Фото Район-Інфо
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У Чернівецькій області потужний буревій повалив сотні дерев на автомобільних трасах

Про це повідомляє molbuk.ua з посиланням на свідчення очевидців у соцмережах, передає RegioNews.

Як повідомляють очевидці у Facebook, після зливи із сильним вітром автотраси встелились поваленими гілками і частинами дерев.

За словами чернівчанина Ярослава Адамчука, така ситуація виникла сьогодні внаслідок негоди на ділянці автодороги "Чернівці–Берегомет".

Буревій зачепив також частину колишнього Новоселицького району. Як повідомляє видання "Район-Інфо", внаслідок негоди постраждали дерева на автошляху до сіл Берестя й Малинівка.

Як повідомлялося, в Україні на завтра оголосили штормове попередження. У середу, 18 серпня, в Україні очікуються грози, град та шквали.

Також буревій пронісся Львовом: повалено дерева та пошкоджено авто.

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