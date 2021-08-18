На Буковине разыскивают таможенника, который уже второй раз стал виновником смертельного ДТП

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Полиция разыскивает водителя, который сбежал с места смертельного ДТП, где в результате столкновения двух автомобилей в селе Припрутье Черновицкого района травмировался один из водителей, а его пассажирка погибла. Полиции известно, что беглец – работник Буковинской таможни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Авария на трассе Житомир-Черновцы произошла утром 16 августа. Полицейские после ряда розыскно-следственных мероприятий установили личность водителя-беглеца. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Opel Insignia" находился 28-летний житель города Новоселица Вадим Валерьевич Недуг.

Сейчас сотрудники полиции Черновицкой области устанавливают его местонахождение и просят сообщать любую известную информацию об этом на спецлинию полиции "102".

Между тем в официальном заявлении Гостаможслужбы Украины говорится, что Буковинская таможня Гостаможслужбы находится в состоянии реорганизации. А указанный работник в новую Черновицкую таможню как самостоятельное подразделение Гостаможслужбы переведен не был, несмотря на отрицательный результат прохождения тестирования по вопросам квалификации и благонадежности.

С целью определения степени вины, характера и тяжести совершенного дисциплинарного проступка в отношении указанного лица возбуждено дисциплинарное производство с отстранением от исполнения должностных обязанностей. Мы открыты к сотрудничеству с правоохранительными органами и всесторонне способствуем соответствующим следственным действиям. Гостаможслужба предоставит правоохранительным органам необходимую информацию в порядке, установленном действующим законодательством, - говорится в заявлении.

Ранее этот же водитель стал причиной ДТП, в котором погиб местный известный спортсмен, тренер Михаил Сенюшко. Трагическое ДТП произошло 14 апреля 2016 года вечером на отрезке автодороги возле того же Припрутья.

Также СМИ сообщают, что 21 сентября 2018 года Вадима остановили и составили протокол за вождение навеселе. Остановили буковинца вблизи объездной дороги в Коломые за то, что он нарушил правила дорожного движения. Тогда мужчина не признал своей вины. Впоследствии суд закрыл производство в отношении него в связи с окончанием срока наложения административного взыскания.

Меньше чем через месяц, 9 октября, во Львовском суде буковинца признали виновным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его на год лишили права садиться за руль.

Как сообщалось сегодня, четыре грузовика столкнулись на Днепропетровщине, есть жертвы.

Вчера в Запорожье произошла авария с участием шести автомобилей.