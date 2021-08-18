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18 серпня 2021, 10:36 8

Чотири вантажівки зіткнулись на Дніпропетровщині, є жертви

18 серпня 2021, 10:36 8
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Фото: ДСНС
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На вулиці Полтавське шосе Амур-Нижньодніпровського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох вантажних автомобілів. В результаті аварії один чоловік загинув, а ще четверо госпіталізовані

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Рятувальники встановили, що ДТП сталася за участю: вантажівки "Scania", яка перевозила нафтопродукти; вантажного автомобіля "DAF" призначеного для перевезення сипучих зернових культур; малотоннажного вантажного автомобіля "Mercedes" та вантажного автомобіля "DAF".

На момент прибуття рятувальників кабіна вантажного автомобіля "DAF" виявилась охоплена вогнем. В понівеченій вантажівці "Mercedes" знаходилось заблоковане тіло водія", - йдеться у повідомленні.

Медики госпіталізували чотирьох постраждалих людей з різними ступенями важкості.

Рятувальники негайно приступили до ліквідації пожежі та водночас до деблокування тіла 29-річного водія вантажівки "Mercedes".

Деталі ДТП встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула дівчина, а ще семеро людей - травмовані.

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