У Харкові легковик врізався в "швидку" і перекинувся
У Харкові на вулиці Полтавський шлях сталася ДТП за участю швидкої допомоги та автомобіля KIA Sorento. В результаті зіткнення легковик перевернувся
Як передає RegioNews, про це повідомляє видання redpost.
Від сили удару легковик перекинулася на дах, машина лежить на проїжджій частині.
Внаслідок аварії медики госпіталізували двох пасажирів з автомобіля Peugeot.
На місці події працювали слідчі, які встановлять всі обставини ДТП.
Через аварію на вулиці Полтавський Шлях утворився затор.
Раніше повідомлялось, що у Харкові жінка переходила дорогу "зеброю", коли в неї влетіла автівка і збила її на смерть.
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