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17 серпня 2021, 10:42 158

У Харкові легковик врізався в "швидку" і перекинувся

17 серпня 2021, 10:42 158
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Фото: Facebook
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У Харкові на вулиці Полтавський шлях сталася ДТП за участю швидкої допомоги та автомобіля KIA Sorento. В результаті зіткнення легковик перевернувся

Як передає RegioNews, про це повідомляє видання redpost.

Від сили удару легковик перекинулася на дах, машина лежить на проїжджій частині.

Внаслідок аварії медики госпіталізували двох пасажирів з автомобіля Peugeot.

На місці події працювали слідчі, які встановлять всі обставини ДТП.

Через аварію на вулиці Полтавський Шлях утворився затор.

Раніше повідомлялось, що у Харкові жінка переходила дорогу "зеброю", коли в неї влетіла автівка і збила її на смерть.

ушпиталення ДТП швидка допомога Харків аварія

 
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