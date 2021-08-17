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17 серпня 2021, 17:39 141

У Запоріжжі сталася аварія за участі шести автівок

17 серпня 2021, 17:39 141
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Фото: Патрульна поліція
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У Запоріжжі на проспекті Соборному сталася масштабна ДТП за участі шести автівок

Як пише RegioNews, про це повідомили у патрульній службі Запорізької області.

На місці патрульні встановили, що водій транспортного засобу Volkswagen Golf не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем Nissan Leaf.

Hyundai Sonata, який рухався позаду, встиг загальмувати, а от водій автівки "ЗАЗ 110307" не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автівкою Hyundai, яка продовжила інерційний рух та скоїла наїзд на авто Volkswagen.

Також учасниками цієї автопригоди стали транспортні засоби ЗАЗ Lanos та Nissan Almera, водії яких дійшли обопільної згоди скласти європротокол.

На водіїв транспортних засобів Volkswagen та "ЗАЗ 110307" патрульні також склали протоколи.

Нагадаємо, у Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула дівчина, а ще семеро людей - травмовані.

Україна ДТП аварія аварія Запоріжжя

 
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