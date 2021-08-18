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18 серпня 2021, 13:19 847

На Франківщині пасажирський потяг переїхав пенсіонера

18 серпня 2021, 13:19 847
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Фото: Facebook
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У Коломиї потяг сполученням "Білгород-Дністровський - Чернівці" переїхав 70-річного чоловіка, який лежав на колії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківської області.

ДТП з потерпілим трапилася 18 серпня о 09:22.

Пасажирський потяг, рухаючись в сторону Чернівців, вчинив наїзд на 70-річного чоловіка, місцевого мешканця, який лежав на колії і від отриманих травм помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

Зі слів машиніста, в`їжджаючи у поворот, він помітив на колії людину, тому одразу намагався сигналом звернутися до пішохода, але останній не реагував. 52-річний машиніст застосував екстрене гальмування, але зупинити потяг до зустрічі з пішоходом не вдалося.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають різні версії, у тому числі й самогубство.

Нагадаємо, раніше на Франківщині у ДТП потрапила пожежна автівка, внаслідок чого постраждали шестеро осіб.

поїзд вагони поліція самоубивство пенсіонери

 
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