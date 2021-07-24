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24 липня 2021, 15:00 418

Чергова ДТП у Польщі: семеро з десяти постраждалих – громадяни України

24 липня 2021, 15:00 418
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Фото TVN24
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Десять людей отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Лодзинському воєводстві, семеро з них - громадяни України

Про це повідомляє TVN24, передає RegioNews з посиланням на "Європейську правду".

Автомобіль та мікроавтобус з 9 пасажирами, з яких сім - громадяни України, зіткнулися на шляху 784 у селі Вигода поблизу міста Радомсько близько 6 ранку. Поліція отримала повідомлення про аварію близько 6:20.

Представниця поліції Радомсько Анета Власлова розповіла, що автомобіль Nissan і автобус Volkswagen злетіли в кювети з різних боків дороги.

За попередніми висновками поліції, ДТП спровокувала 36-річна водійка автомобіля, несподівано вискочивши на зустрічну смугу. Тест на алкоголь показав 4 проміле. Жінка - мешканка сусіднього села Гідле.

Усім учасникам ДТП знадобилась госпіталізація, троє у важкому стані. Постраждалі перебувають у лікарнях Лодзя, Радомсько, Честонхова та Пйотркува Трибунальського.

Як повідомлялося, 3 липня у Польщі сталось чергове ДТП з українцями: четверо осіб постраждали, серед них неповнолітній.

Раніше, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: багато загиблих і травмованих. 22 березня у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.

українці ушпиталення ДТП Польща аварія потерпілі

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