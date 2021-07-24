Очередное ДТП в Польше: семеро из десяти пострадавших - граждане Украины

Фото TVN24

Десять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Лодзинском воеводстве, семеро из них - граждане Украины

Об этом сообщает TVN24, передает Regionews со ссылкой на "Европейскую правду".

Автомобиль и микроавтобус с 9 пассажирами, из которых семь - граждане Украины, столкнулись на дороге 784 в селе Выгода вблизи города Радомско около 6 утра. Полиция получила сообщение об аварии около 6:20.

Представительница полиции Радомско Анета Власлова рассказала, что автомобиль Nissan и автобус Volkswagen взлетели в кюветы с разных сторон дороги.

По предварительным выводам полиции, ДТП спровоцировала 36-летняя водитель автомобиля, неожиданно выскочив на встречную полосу. Тест на алкоголь показал 4 промилле. Женщина - жительница соседнего села Гидле.

Всем участникам ДТП понадобилась госпитализация, трое в тяжелом состоянии. Пострадавшие находятся в больницах Лодзя, Радомско, Честонхова и Петркува Трибунальского.

Как сообщалось, 3 июля в Польше произошло очередное ДТП с украинцами: четыре человека пострадали, среди них несовершеннолетний.

Ранее, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много погибших и травмированных. 22 марта в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.