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24 июля 2021, 15:00 420

Очередное ДТП в Польше: семеро из десяти пострадавших - граждане Украины

24 июля 2021, 15:00 420
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Фото TVN24
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Десять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Лодзинском воеводстве, семеро из них - граждане Украины

Об этом сообщает TVN24, передает Regionews со ссылкой на "Европейскую правду".

Автомобиль и микроавтобус с 9 пассажирами, из которых семь - граждане Украины, столкнулись на дороге 784 в селе Выгода вблизи города Радомско около 6 утра. Полиция получила сообщение об аварии около 6:20.

Представительница полиции Радомско Анета Власлова рассказала, что автомобиль Nissan и автобус Volkswagen взлетели в кюветы с разных сторон дороги.

По предварительным выводам полиции, ДТП спровоцировала 36-летняя водитель автомобиля, неожиданно выскочив на встречную полосу. Тест на алкоголь показал 4 промилле. Женщина - жительница соседнего села Гидле.

Всем участникам ДТП понадобилась госпитализация, трое в тяжелом состоянии. Пострадавшие находятся в больницах Лодзя, Радомско, Честонхова и Петркува Трибунальского.

Как сообщалось, 3 июля в Польше произошло очередное ДТП с украинцами: четыре человека пострадали, среди них несовершеннолетний.

Ранее, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много погибших и травмированных. 22 марта в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.

украинцы госпитализация ДТП Польша авария потерпевшие

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