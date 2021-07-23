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23 липня 2021, 20:05 54

На Луганщині Mercedes-Benz Sprinter з пасажирами злетів в кювет, п'ятеро госпіталізованих

23 липня 2021, 20:05 54
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Фото поліції Луганської області
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Сьогодні, близько о 15:50 на автодорозі Н-21 "Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк" сталася ДТП внаслідок того, як водій мініавтобуса не впорався з керування й вилетів у кювет. Постраждалі отримали ушкодження різного ступеню тяжкості

Про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області, передає RegioNews.

Як зазначається у повідомленні, 55-річний водій, який рухався у напрямку до Харкова з шістьма пасажирами, вилетів у кювет внаслідок того, як перевищив швидкість та не впорався з керуванням.

Внаслідок ДТП пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Постраждалим на місці пригоди медиками та поліцейськими була надана допомога та п'ятеро з них були госпіталізовані до лікарні, - пише пресслужба поліції.

Наразі, проти водія мініавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального Кодексу України.

Як повідомлялося, сьогодні на Закарпатті фура в'їхала у потяг: евакуювали понад 200 людей.

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