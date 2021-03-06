У Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: багато загиблих і травмованих

На цю трагедію вже відреагував президент Володимир Зеленський

На цю трагедію вже відреагував президент Володимир Зеленський

Фото з відкритих джерел

У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП.

Про це пише RegioNews з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка та видання RMF24.

"Поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії", - повідомив Ніколенко.

Пізніше він додав, що кількість постраждалих українців зросла до 35.

Як повідомляє RMF24, автобус із українськими номерами впав з віадука поблизу Ярослава.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на трагедію.

Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021

Автобус прямував до Перемишля, до кордону з Україною. У ньому перебували 57 людей, усі вони громадяни України.

Нагадаємо, 1 березня нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині, він не справився з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.