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06 березня 2021, 11:05 9

У Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: багато загиблих і травмованих

06 березня 2021, 11:05 9
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Фото з відкритих джерел
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У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП.

Про це пише RegioNews з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка та видання RMF24.

"Поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії", - повідомив Ніколенко.

Пізніше він додав, що кількість постраждалих українців зросла до 35.

Як повідомляє RMF24, автобус із українськими номерами впав з віадука поблизу Ярослава.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на трагедію.

Автобус прямував до Перемишля, до кордону з Україною. У ньому перебували 57 людей, усі вони громадяни України.

Нагадаємо, 1 березня нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині, він не справився з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

Україна ДТП аварія трагедія аварія

 
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