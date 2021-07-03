У Польщі сталось чергове ДТП з українцями: четверо осіб постраждали

Фото: d-pt.ppstatic.pl

У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо українців, серед них є неповнолітній

Як передає RegioNews, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм", - повідомив Ніколенко.

За словами речника МЗС, на місці події знаходиться консул України для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею.

Нагадаємо, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: багато загиблих і травмованих. 22 березня у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.