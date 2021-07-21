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21 липня 2021, 17:04 285

На Івано-Франківщині в ДТП потрапив мікроавтобус, госпіталізовані шестеро дітей

21 липня 2021, 17:04 285
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Фото поліції Івано-Франківської області
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У Надвірнянському районі Івано-Франківської області мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою. Госпіталізовані восьмеро людей, серед яких шестеро дітей

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook, передає RegioNews.

На Надвірнянщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою. У результаті аварії до лікувального закладу доставлено вісім осіб, серед яких – шість дітей, - йдеться у повідомленні.

Аварія трапилася близько 12 години.

Встановлено, що 40-річний житель Житомирської області рухався автомобілем Volkswagen Transporter у напрямку міста Мукачево та, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем DAF. Цим транспортним засобом керував 26-річний житель Надвірнянського району.

Серед постраждалих - водій автомобіля Volkswagen Transporter і сім пасажирів віком 38, 17, 15, 13, 11 (дві особи) і 8 років, які є жителями Житомирської області.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, учора в Запоріжжі в аварії з маршруткою постраждали 13 осіб. У Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадського транспорту.

Раніше, 12 липня поліція повідомила деталі ДТП на Київщині: в салоні "Vоlkswagen-Golf" було 16 людей. У поліції уточнили, що в автівці, яка потрапила у смертельну аварію у Київській області, перебували аж 16 осіб.

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