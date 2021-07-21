На Івано-Франківщині в ДТП потрапив мікроавтобус, госпіталізовані шестеро дітей
У Надвірнянському районі Івано-Франківської області мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою. Госпіталізовані восьмеро людей, серед яких шестеро дітей
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook, передає RegioNews.
На Надвірнянщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою. У результаті аварії до лікувального закладу доставлено вісім осіб, серед яких – шість дітей, - йдеться у повідомленні.
Аварія трапилася близько 12 години.
Встановлено, що 40-річний житель Житомирської області рухався автомобілем Volkswagen Transporter у напрямку міста Мукачево та, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем DAF. Цим транспортним засобом керував 26-річний житель Надвірнянського району.
Серед постраждалих - водій автомобіля Volkswagen Transporter і сім пасажирів віком 38, 17, 15, 13, 11 (дві особи) і 8 років, які є жителями Житомирської області.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.
Як повідомлялося, учора в Запоріжжі в аварії з маршруткою постраждали 13 осіб. У Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадського транспорту.