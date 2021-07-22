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22 липня 2021, 12:16 651

У Києві суддя з ознаками сп'яніння влаштувала ДТП

22 липня 2021, 12:16 651
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Фото: Telegram "Життя Оболонського району"
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У Києві на Оболоні суддя за кермом автомобіля Audi влаштувала ДТП. Авто на швидкості вилетіло з дороги на тротуар, збило стовп і протаранило дерево, при цьому ледь не полетівши в Дніпро

Як передає RegioNews, про це повідомив dtp.kiev.ua.

Попередньо жінка-водій Audi напідпитку вилетіла з дороги, збила електроопору, мало не повбивала людей і полетіла в дерево, яке їй врятувало життя", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляє "Київ Оперативний", порушницею виявилася Світлана Колегаєва, суддя Деснянського районного суду м.Києва.

Нагадаємо, 12 липня поліція повідомила деталі ДТП на Київщині: у салоні "Vоlkswagen-Golf" було 16 осіб.

ДТП поліція події авто аварія

 
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