У Києві суддя з ознаками сп'яніння влаштувала ДТП
У Києві на Оболоні суддя за кермом автомобіля Audi влаштувала ДТП. Авто на швидкості вилетіло з дороги на тротуар, збило стовп і протаранило дерево, при цьому ледь не полетівши в Дніпро
Як передає RegioNews, про це повідомив dtp.kiev.ua.
Попередньо жінка-водій Audi напідпитку вилетіла з дороги, збила електроопору, мало не повбивала людей і полетіла в дерево, яке їй врятувало життя", - йдеться в повідомленні.
Крім того, як повідомляє "Київ Оперативний", порушницею виявилася Світлана Колегаєва, суддя Деснянського районного суду м.Києва.
Нагадаємо, 12 липня поліція повідомила деталі ДТП на Київщині: у салоні "Vоlkswagen-Golf" було 16 осіб.
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