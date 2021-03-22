У Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями: є загиблий і травмовані
В ніч на 22 березня у Підкарпатському воєводстві на півдні Польщі український пасажирський автобус потрапив в автокатастрофу. В результаті загинула одна людина, п'ятеро - госпіталізовані.
Як передає RegioNews, про це повідомив спікер МЗС України Олег Николенко у своєму Telegram-каналі.
Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані", - зазначає він.
За його словами, Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу.
Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2021
В управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей Польщі поінформували, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів "Кашице" і перекинувся.
Польське видання tvn24.pl оприлюднило фото з місця події, повідомивши, що аварія сталася практично на тому ж місці, де на початку березня також потрапив в ДТП автобус з українцями.
Нагадаємо, 6 березня приблизно на тому ж місці, поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківеь" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.
Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.
7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.
Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.