У Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями: є загиблий і травмовані

Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями

Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями

В ніч на 22 березня у Підкарпатському воєводстві на півдні Польщі український пасажирський автобус потрапив в автокатастрофу. В результаті загинула одна людина, п'ятеро - госпіталізовані.

Як передає RegioNews, про це повідомив спікер МЗС України Олег Николенко у своєму Telegram-каналі.

Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані", - зазначає він.

За його словами, Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу.

Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2021

В управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей Польщі поінформували, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів "Кашице" і перекинувся.

Польське видання tvn24.pl оприлюднило фото з місця події, повідомивши, що аварія сталася практично на тому ж місці, де на початку березня також потрапив в ДТП автобус з українцями.

Нагадаємо, 6 березня приблизно на тому ж місці, поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківеь" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.