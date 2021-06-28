У Туреччині п'ятеро українських туристів постраждали в ДТП
У результаті ДТП, що сталося в провінції Айдин на заході країни, постраждали туристи з України
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Ege Haber, передає RegioNews.
У ДТП постраждали 9 людей, у тому числі водії транспортних засобів, що зіткнулися, 1 пасажир та 5 туристів, - повідомляє видання.
За попередньою інформацією, постраждалі туристи приїхали до Туреччини з України.
Аварія сталася на трасі в районі Шоке, що в провінції Айдин.
Постраждалих доправили до місцевої лікарні. Аварія сталася о 6 ранку вчора. Мікроавтобус, який перевозив туристів, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з легковим автомобілем.
Триває розслідування інциденту. За попередніми висновками, мікроавтобус із туристами виїхав на зустрічну смугу через те, що водій заснув за кермом.
Як повідомлялося, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: багато загиблих і травмованих.