У Туреччині п'ятеро українських туристів постраждали в ДТП

Фото: egehaber.com

У результаті ДТП, що сталося в провінції Айдин на заході країни, постраждали туристи з України

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Ege Haber, передає RegioNews.

У ДТП постраждали 9 людей, у тому числі водії транспортних засобів, що зіткнулися, 1 пасажир та 5 туристів, - повідомляє видання.

За попередньою інформацією, постраждалі туристи приїхали до Туреччини з України.

Аварія сталася на трасі в районі Шоке, що в провінції Айдин.

Постраждалих доправили до місцевої лікарні. Аварія сталася о 6 ранку вчора. Мікроавтобус, який перевозив туристів, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з легковим автомобілем.

Триває розслідування інциденту. За попередніми висновками, мікроавтобус із туристами виїхав на зустрічну смугу через те, що водій заснув за кермом.

Як повідомлялося, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: багато загиблих і травмованих.

22 березня у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями: є загиблий і травмовані. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.

14 червня трапилася ДТП мікроавтобуса з українськими пасажирами в Румунії: двоє загиблих.