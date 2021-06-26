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26 червня 2021, 15:39 323

На Донеччині водій автівки насмерть збив дорожнього робітника

26 червня 2021, 15:39 323
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Фото: Нацполіція
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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні зранку на автодорозі "Бахмут-Покровськ-Михайлівка": водій автомобіля Subaru Impreza збив на смерть 42-річного чоловіка, який проводив дорожні роботи

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Донецької області.

Попередньо встановлено, що 26-річний водій, керуючи автомобілем Subaru Impreza, скоїв наїзд на 42-річного пішохода, який проводив дорожні роботи по нанесенню дорожньої розмітки", - йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм потерпілий помер. На місці події продовжують працювати слідчі області. Повні обставини встановлюються.

Зазначається, що попередня правова кваліфікація передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, у Миколаївській області на автотрасі М14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових машин та вантажівки.

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