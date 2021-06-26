На Донеччині водій автівки насмерть збив дорожнього робітника

Фото: Нацполіція

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні зранку на автодорозі "Бахмут-Покровськ-Михайлівка": водій автомобіля Subaru Impreza збив на смерть 42-річного чоловіка, який проводив дорожні роботи

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Донецької області.

Попередньо встановлено, що 26-річний водій, керуючи автомобілем Subaru Impreza, скоїв наїзд на 42-річного пішохода, який проводив дорожні роботи по нанесенню дорожньої розмітки", - йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм потерпілий помер. На місці події продовжують працювати слідчі області. Повні обставини встановлюються.

Зазначається, що попередня правова кваліфікація передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, у Миколаївській області на автотрасі М14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових машин та вантажівки.