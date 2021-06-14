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14 червня 2021, 17:02 19

ДТП мікроавтобуса з українськими пасажирами в Румунії: двоє загиблих

14 червня 2021, 17:02 19
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Фото mukachevo.net
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Вранці 14 червня у Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода з мікроавтобусом, загинули двоє громадян України, ще двоє госпіталізовані у важкому стані

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що в мікроавтобусі перебували 16 українців та 1 громадянин Молдови, які прямували з України до Чеської Республіки. ДТП сталося на трасі Дєва-Недлак у Румунії.

Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів – задовільний, загроз їхньому життю немає, - зазначив він.

Речник МЗС поінформував, що водія затримано, він дає покази в поліції. За попередньою версією, водій не впорався з керуванням - мікроавтобус зіткнувся із вантажним транспортним засобом, який рухався попереду.

Ніколенко запевнив, що українські дипломати взаємодіють із румунськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, тримають зв'язок із лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу.

Для родичів відкрито цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Румунії: +40 726 529 820, +40 21 230 36 60.

Як повідомлялося, 12 червня на Київщині сталося ДТП з маршруткою: п'​ятеро людей травмовані - в місті Ірпені ДТП за участю трьох транспортних засобів.

ДТП Руминія загиблі аварія посольство

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