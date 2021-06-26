На Франківщині сталася смертельна ДТП: двоє людей травмовані, одна - загинула

Фото: Нацполіція

У селі Ямниця Івано-Франківського району внаслідок зіткнення двох легковиків на трасі Н-09 одна людина загинула, ще двоє - травмувались. У поліції розпочато кримінальне провадження

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції області.

Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річний місцевий, керуючи автомобілем "Opel Ascona", на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечну швидкість.

Чоловік не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Toyota Camry", за кермом якої перебував 35-річний мешканець Житомира.

Внаслідок ДТП 19-річний пасажир "Opel Ascona" загинув на місці події. Водія та пасажирку цієї ж автівки з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

У водіїв обох транспортних засобів відібрано зразки для перевірки на стан сп’яніння. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, 21 червня зранку на вулиці Горького села Покровське Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району зіткнулися мікроавтобус і легковик, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще восьмеро - травмовані.