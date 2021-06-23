У Києві автівку під час ДТП відкинуло на пішоходів: троє людей травмовані

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Через зіткнення легкових автомобілів Audi та Skoda у Голосіївському районі Києва постраждали люди - автомобіль Skoda від удару відкинуло на пішоходів

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Київ Оперативний".

Зокрема, зазначається, що ДТП сталася на перехресті вулиць Васильківської та Ломоносова. За словами водія Audi, водій Skoda намагався розвернутися і не надав перевагу водієві Audi, який їхав назустріч.

Після зіткнення автомобіль Skoda відкинуло на двох пішоходів. Причини і обставини аварії встановлюють правоохоронці. Наразі обидва пішоходи та водій автівки госпіталізовані.

Нагадаємо, у Миколаївській області на автотрасі М14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових машин та вантажівки.