В Турции пятеро украинских туристов пострадали в ДТП

Фото: egehaber.com

В результате ДТП, произошедшего в провинции Айдын на западе страны, пострадали туристы из Украины

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Ege Haber, передает RegioNews.

В ДТП пострадали 9 человек, в том числе водители столкнувшихся транспортных средств, 1 пассажир и 5 туристов, - сообщает издание.

По предварительной информации, пострадавшие туристы приехали в Турцию из Украины.

Авария произошла на трассе в районе Шоке, что в провинции Айдын.

Пострадавших доставили в местную больницу. Авария произошла в 6 утра вчера. Микроавтобус, перевозивший туристов, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем.

Продолжается расследование инцидента. По предварительным выводам, микроавтобус с туристами выехал на встречную полосу из-за того, что водитель заснул за рулем.

Как сообщалось, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много погибших и травмированных.

22 марта в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами: есть погибший и травмированные. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.

14 июня случилась ДТП микроавтобуса с украинскими пассажирами в Румынии: двое погибших.