В Турции пятеро украинских туристов пострадали в ДТП
В результате ДТП, произошедшего в провинции Айдын на западе страны, пострадали туристы из Украины
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Ege Haber, передает RegioNews.
В ДТП пострадали 9 человек, в том числе водители столкнувшихся транспортных средств, 1 пассажир и 5 туристов, - сообщает издание.
По предварительной информации, пострадавшие туристы приехали в Турцию из Украины.
Авария произошла на трассе в районе Шоке, что в провинции Айдын.
Пострадавших доставили в местную больницу. Авария произошла в 6 утра вчера. Микроавтобус, перевозивший туристов, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем.
Продолжается расследование инцидента. По предварительным выводам, микроавтобус с туристами выехал на встречную полосу из-за того, что водитель заснул за рулем.
Как сообщалось, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много погибших и травмированных.