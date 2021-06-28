17:12  27 июня
В Минздраве рассказали, какие страны признают украинские паспорта вакцинации
15:03  27 июня
Мэр Запорожья распорядился уволить секретаря горсовета
18:17  28 июня
В зоне ООС в эти сутки нарушений режима прекращения огня не было
UA | RU
UA | RU
28 июня 2021, 15:30 1118

В Турции пятеро украинских туристов пострадали в ДТП

28 июня 2021, 15:30 1118
Читайте також українською мовою
Фото: egehaber.com
Читайте також
українською мовою

В результате ДТП, произошедшего в провинции Айдын на западе страны, пострадали туристы из Украины

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Ege Haber, передает RegioNews.

В ДТП пострадали 9 человек, в том числе водители столкнувшихся транспортных средств, 1 пассажир и 5 туристов, - сообщает издание.

По предварительной информации, пострадавшие туристы приехали в Турцию из Украины.

Авария произошла на трассе в районе Шоке, что в провинции Айдын.

Пострадавших доставили в местную больницу. Авария произошла в 6 утра вчера. Микроавтобус, перевозивший туристов, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем.

Продолжается расследование инцидента. По предварительным выводам, микроавтобус с туристами выехал на встречную полосу из-за того, что водитель заснул за рулем.

Как сообщалось, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много погибших и травмированных.

22 марта в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами: есть погибший и травмированные. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.

14 июня случилась ДТП микроавтобуса с украинскими пассажирами в Румынии: двое погибших.

госпитализация автобус ДТП Турция туристы

На Франковщине произошло смертельное ДТП: два человека травмированы, один - погиб
26 июня 2021, 17:43
В Донецкой области водитель авто насмерть сбил дорожного рабочего
26 июня 2021, 15:39
В Киеве машину во время ДТП отбросило на пешеходов: три человека травмированы
23 июня 2021, 09:16
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua