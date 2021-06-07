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07 червня 2021, 14:32 151

Розслідування аварії українського автобуса в Польщі продовжили до вересня

07 червня 2021, 14:32 151
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Фото: із відкритих джерел
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У Польщі продовжили розслідування аварії українського автобуса, яка сталася у ніч з 5 на 6 березня у Підкарпатському воєводстві

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на речницю Окружної прокуратури Польщі у Перемишлі Марту Пентковську, передає RegioNews.

Слідство у справі продовжено до 7 вересня. На даний момент ще немає оцінки експерта з питань дорожнього руху щодо причини автокатастрофи”, - розповіла вона.

За словами Пентковської, точну причину трагедії можна буде назвати після отримання результатів цієї експертизи.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківеь" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.

Польща прокуратура ДТП автобус розслідування кримінальна справа українці

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