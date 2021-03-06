14:30  06 березня
Закарпатську область внесли до "червоної" зони карантину
12:44  06 березня
У Мінфіні сподіваються на продовження співпраці з МВФ
10:04  06 березня
Війна на Донбасі: окупанти поранили українського захисника
UA | RU
UA | RU
06 березня 2021, 15:00 49

У поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі

06 березня 2021, 15:00 49
Читайте также на русском языке
Аварія сталася близько 2 години ночі поблизу населеного пункту Кашице
Аварія сталася близько 2 години ночі поблизу населеного пункту Кашице
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство закордонних справ назвало причину дорожньо-транспортної пригоди з українським автобусом в Польщі. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

Про це повідомили у прес-службі МЗС України, пише RegioNews.

Аварія сталася близько 2 години ночі поблизу населеного пункту Кашице. Автобус з українськими номерами слідував за маршрутом Познань-Херсон.

"За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб злетів у кювет і перекинувся", - повідомили в МЗС.

Наголошується, що всього в автобусі перебували 57 українців. Постраждалих доставили в медичні заклади міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів і Рудна Мала.

"Спільно з перевізником та Львівської ОДА вирішується питання доправлення в Україну громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом", - повідомили в міністерстві.

В МЗС додали, що для інформування рідних загиблих і постраждалих функціонують цілодобові "гарячі лінії" Генерального консульства України в Любліні (+48 784 138 555) та МЗС України (+38 044 238 15 88).

Нагадаємо, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП, внаслідок чого загинули і травмувалися люди.

Україна ДТП МЗС Польща аварія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Саботаж по-чорнономорськи: як депутати міськради паралізують роботу нового мера Чорноморська
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram