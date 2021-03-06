У поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі

Аварія сталася близько 2 години ночі поблизу населеного пункту Кашице

Аварія сталася близько 2 години ночі поблизу населеного пункту Кашице

Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ назвало причину дорожньо-транспортної пригоди з українським автобусом в Польщі. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

Про це повідомили у прес-службі МЗС України, пише RegioNews.

Аварія сталася близько 2 години ночі поблизу населеного пункту Кашице. Автобус з українськими номерами слідував за маршрутом Познань-Херсон.

"За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб злетів у кювет і перекинувся", - повідомили в МЗС.

Наголошується, що всього в автобусі перебували 57 українців. Постраждалих доставили в медичні заклади міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів і Рудна Мала.

"Спільно з перевізником та Львівської ОДА вирішується питання доправлення в Україну громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом", - повідомили в міністерстві.

В МЗС додали, що для інформування рідних загиблих і постраждалих функціонують цілодобові "гарячі лінії" Генерального консульства України в Любліні (+48 784 138 555) та МЗС України (+38 044 238 15 88).

Нагадаємо, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП, внаслідок чого загинули і травмувалися люди.