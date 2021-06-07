У Києві пенсіонер заліз у вікно на дев'ятому поверсі та взяв у заручники жінку

Фото: Нацполіція

У Деснянському районі столиці в ніч на 7 червня 68-річний чоловік проник у квартиру на дев'ятому поверсі через вікно та взяв у заручники її власницю

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік розбив вікно у квартирі та проник всередину. Виявивши у помешканні жінку, схопив зі столу ніж та почав їй погрожувати. Потерпіла встигла зателефонувати подрузі, яка викликала поліцію.

Завдяки професійно проведеним перемовинам бійцями КОРДу протиправні дії чоловіка вчасно припинено. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

З потерпілою працювали психологи та оглянули медики, а 68-річного киянина правоохоронці затримали.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі нацгвардієць жорстоко вбив знайомого.