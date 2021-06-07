На Тернопільщині затримали заступника комісара військкомату на хабарі
У Тернопільській області правоохоронці затримали "на гарячому" заступника комісара районного військкомату, який хотів отримати від місцевого мешканця 1,5 тисячі доларів за визнання його непридатним для військової служби
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання обумовленої суми "винагороди". Гроші вилучили, а чоловіку повідомили про підозру.
Військовослужбовцю може загрожувати покарання - до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше у Сумах затримали прикордонника за хабар у сприянні контрабанді.
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