Під Києвом бензовоз зіткнувся з маршруткою, є постраждалі
У понеділок, 7 червня, біля села Калинівка Київської області на автодорозі "Київ-Одеса" сталася ДТП з бензовозом і маршруткою
Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції регіону, пише RegioNews.
За попередніми даними, внаслідок аварії травмувалися п'ятеро людей.
"На 35 км автодороги, в районі повороту на село Калинівка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN і маршрутки Mercedes Sprinter. В результаті аварії постраждали пасажири мікроавтобуса", - уточнили в поліції.
В результаті ДТП рух у бік Києва було обмежено. Поліцейські займаються регулюванням руху.
Нагадаємо, нещодавно в Херсонській області на автодорозі "Олешки-Гола Пристань-Скадовськ" сталася масштабна ДТП за участю п'яти автомобілів. В результаті події медична допомога була надана восьми особам, з яких шестеро - діти.