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07 червня 2021, 10:49 1275

Під Києвом бензовоз зіткнувся з маршруткою, є постраждалі

07 червня 2021, 10:49 1275
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Фото: Нацполіція
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У понеділок, 7 червня, біля села Калинівка Київської області на автодорозі "Київ-Одеса" сталася ДТП з бензовозом і маршруткою

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції регіону, пише RegioNews.

За попередніми даними, внаслідок аварії травмувалися п'ятеро людей.

"На 35 км автодороги, в районі повороту на село Калинівка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN і маршрутки Mercedes Sprinter. В результаті аварії постраждали пасажири мікроавтобуса", - уточнили в поліції.

В результаті ДТП рух у бік Києва було обмежено. Поліцейські займаються регулюванням руху.

Нагадаємо, нещодавно в Херсонській області на автодорозі "Олешки-Гола Пристань-Скадовськ" сталася масштабна ДТП за участю п'яти автомобілів. В результаті події медична допомога була надана восьми особам, з яких шестеро - діти.

Україна Київ ДТП аварія Столиця

 
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