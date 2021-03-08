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08 березня 2021, 10:48 221

Аварія з українцями у Польщі: водія автобуса можуть посадити на 8 років

08 березня 2021, 10:48 221
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В лікарнях досі перебувають 24 особи, які постраждали в результаті ДТП
В лікарнях досі перебувають 24 особи, які постраждали в результаті ДТП
Фото: із відкритих джерел
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У Польщі прокуратура оголосила звинувачення водію автобуса Познань-Херсон, який потрапив у ДТП, в результаті якої загинули 6 людей.

Про це повідомляє польське видання "PAP” із посиланням на заступницю окружного прокурора у Перемишлі Беату Стажецьку, передає RegioNews.

Відомо, що водія звинувачують у ненавмисному доведенні до катастрофи під час наземного руху транспортного засобу, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Чоловікові заборонили виїзд з Польщі, його зобов’язали перебувати на контролі в поліції.

Беата Стажецька також розповіла, що найбільш ймовірною причиною ДТП є та, що водій автобуса намагався повернути праворуч до місця обслуговування подорожуючих при високій швидкості руху.

За її словами, транспортний засіб рухався зі швидкістю 96-97 км на годину, перед аварією вона знизилась із 95 до 45 км на годину, однак ця швидкість була невідповідною до початку маневру повороту вправо, який здійснив водій.

Видання повідомляє, що під час допиту в лікарні він не визнав свою провину. Водій стверджує, що не пам’ятає обставин ДТП і відмовився давати свідчення. Він стверджує, що у нього поганий емоційний стан, і пообіцяв зробити це пізніше.

Як повідомляє МЗС України, станом на понеділок, 8 березня, в лікарнях перебувають 24 постраждалих в аварії, з них дев'ять осіб у важкому стані.

Нагадаємо, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП, внаслідок чого загинули і травмувалися люди.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

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