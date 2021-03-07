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Аварія українського автобуса в Польщі: 26 громадян залишаються у лікарнях
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07 березня 2021, 12:39 130

Аварія українського автобуса в Польщі: 26 громадян залишаються у лікарнях

07 березня 2021, 12:39 130
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24 українці вирушили додому
24 українці вирушили додому
Фото з відкритих джерел
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26 українських громадян, які потрапили в аварію пасажирського автобуса в Польщі, усе ще залишаються в лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Twitter, пише RegioNews.

За сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України, - повідомив Ніколенко.

За його словами, у лікарнях залишаються 26 українських громадян, і вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою.

Як повідомлялося, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП, внаслідок чого загинули і травмувалися люди.

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