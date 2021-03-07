Аварія українського автобуса в Польщі: 26 громадян залишаються у лікарнях

24 українці вирушили додому

24 українці вирушили додому

Фото з відкритих джерел

26 українських громадян, які потрапили в аварію пасажирського автобуса в Польщі, усе ще залишаються в лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Twitter, пише RegioNews.

За сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України, - повідомив Ніколенко.

За його словами, у лікарнях залишаються 26 українських громадян, і вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою.

ДТП в Польщі: за сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою. "Гаряча лінія" МЗС для родичів: +38 044 238 15 88 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

Як повідомлялося, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП, внаслідок чого загинули і травмувалися люди.