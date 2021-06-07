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07 июня 2021, 14:32 151

Расследование аварии украинского автобуса в Польше продлили до сентября

07 июня 2021, 14:32 151
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Фото: из открытых источников
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В Польше продлили расследование аварии украинского автобуса, которая произошла в ночь с 5 на 6 марта в Подкарпатском воеводстве

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря Окружной прокуратуры Польши в Перемышле Марту Пентковскую, передает RegioNews.

Следствие по делу продлено до 7 сентября. На данный момент ещё нет оценки эксперта по вопросам дорожного движения о причинах автокатастрофы", - рассказала она.

По словам Пентковской, точную причину трагедии можно будет назвать после получения результатов этой экспертизы.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.

Польша прокуратура ДТП автобус расследование уголовное дело украинцы

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