"Київського терориста” Сухроба Карімова відправили на примусове лікування

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Шевченківський районний суд міста Києва відправив на примусове лікування громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, який у серпні 2020 року захопив відділення "Універсал Банку" в центрі Києва і погрожував його підірвати

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Київської міської прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 33-річного громадянина Узбекистану, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, підозрюваний потребує медичної допомоги, і під час захоплення відділення банку Карімов "не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними”.

Зазначається, що згідно із висновками лікарів, на теперішній час стан підозрюваного не змінився.

Враховуючи викладене, до суду було внесено клопотання про застосування відносно іноземця примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом”, - розповіли в відомстві.

Нагадаємо, 3 серпня 2020 року у центрі Києва невідомий погрожував підірвати приміщення банку. Працівники поліції вели переговори з терористом.

Пізніше з'явилося фото і інформація про особу терориста, ним виявився громадянин Узбекистану. Керівництво операції повністю взяла на себе СБУ, введений в дію план "Бумеранг".

За даними ЗМІ, "київський терорист" вимагав 40 тисяч гривень. Силовики провели спецоперацію по знешкодженню зловмисника і затримали "київського терориста". Пізніше стало відомо, що терорист з 10 років стоїть на обліку у психлікарні.

5 серпня 2020 року "київського терориста" заарештували на два місяці.