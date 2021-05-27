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27 мая 2021, 14:30 195

"Киевского террориста" Сухроба Каримова отправили на принудительное лечение

27 мая 2021, 14:30 195
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Фото: Нацполиция
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Шевченковский районный суд города Киева отправил на принудительное лечение гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который в августе 2020 года захватил отделение "Универсал Банка" в центре Киева и угрожал его взорвать

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 33-летнего гражданина Узбекистана, который 3 августа 2020 года угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подозреваемый нуждается в медицинской помощи, и при захвате отделения банка Каримов "не мог осознавать свои действия и руководить ими".

Отмечается, что согласно заключению врачей, в настоящее время состояние подозреваемого не изменилось.

Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство о применении в отношении иностранца принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением", - рассказали в ведомстве.

Напомним, 3 августа 2020 года в центре Киева неизвестный угрожал взорвать помещение банка. Работники полиции вели переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требовал 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста". Позже стало известно, что террорист с 10 лет стоит на учете в психбольнице.

5 августа 2020 года "киевского террориста" арестовали на два месяца.

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