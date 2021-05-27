Суд закрив справу проти Тупицького щодо конфлікту інтересів і брехню в декларації

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Голосіївський районний суд Києва 27 травня закрив справу про можливий конфлікт інтересів і недекларування майна звільненим головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким

Про це пише RegioNews з посиланням на УП.

Зазначається, що суд вирішив, що в діях Тупицького відсутнє правопорушення щодо недекларування землі в Криму.

Наголошується, що конфлікт інтересів стосувався скандального рішення, коли Конституційний Суд скасував низку антикорупційних статей. На думку НАЗК і прокуратури, у Тупицького був конфлікт, оскільки стосовно нього теж тривала перевірка декларації.

Сам колишній глава КСУ наголошував, що виконав вимоги закону щодо конфлікту інтересів, зокрема, подав заяву про самовідвід, але на засідання КС її відхилили.

Нагадаємо, 2 квітня Александр Тупицький не прийшов на засідання Печерського районного суду Києва, де йому планували обрати запобіжний захід, аргументуючи це мітингом під будівлею. Засідання перенесли на 7 квітня. Після цього Тупицький ще декілька разів не з'являвся на суд.

Відомо, що 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.