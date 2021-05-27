08:54  27 травня
COVID-19 в Україні: за добу одужало значно більше людей, ніж захворіло
09:44  27 травня
У Кабміні оголосили повторний конкурс на голову Нацслужби здоров’я
08:11  27 травня
Доба на Донбасі: зафіксовано дев'ять порушень, стріляли з гранатометів та кулеметів
UA | RU
UA | RU
27 травня 2021, 11:43 9

Суд закрив справу проти Тупицького щодо конфлікту інтересів і брехню в декларації

27 травня 2021, 11:43 9
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голосіївський районний суд Києва 27 травня закрив справу про можливий конфлікт інтересів і недекларування майна звільненим головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким

Про це пише RegioNews з посиланням на УП.

Зазначається, що суд вирішив, що в діях Тупицького відсутнє правопорушення щодо недекларування землі в Криму.

Наголошується, що конфлікт інтересів стосувався скандального рішення, коли Конституційний Суд скасував низку антикорупційних статей. На думку НАЗК і прокуратури, у Тупицького був конфлікт, оскільки стосовно нього теж тривала перевірка декларації.

Сам колишній глава КСУ наголошував, що виконав вимоги закону щодо конфлікту інтересів, зокрема, подав заяву про самовідвід, але на засідання КС її відхилили.

Нагадаємо, 2 квітня Александр Тупицький не прийшов на засідання Печерського районного суду Києва, де йому планували обрати запобіжний захід, аргументуючи це мітингом під будівлею. Засідання перенесли на 7 квітня. Після цього Тупицький ще декілька разів не з'являвся на суд.

Відомо, що 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.

суд Україна кримінал справа Олександр Тупицький

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram