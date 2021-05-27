У Голосіївському районі столиці прорвало трубу, затопило дорогу

Фото: Нацполіція

У Києві на вулиці Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza знову прорвало трубу

Як повідомила у Telegram патрульна поліція Києва, затопило дорогу, тому рух перекрито, пише RegioNews.

Повідомляється, що прорив водопроводу стався на вулиці Антоновича, 176.

"Рух перекрито. Відповідні служби повідомили, на місці працюють патрульні", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва, на вулиці Пушкінській, прорвало трубу, внаслідок чого потоки хлинули через всю вулицю.