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27 травня 2021, 13:50 724

У Голосіївському районі столиці прорвало трубу, затопило дорогу

27 травня 2021, 13:50 724
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Фото: Нацполіція
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У Києві на вулиці Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza знову прорвало трубу

Як повідомила у Telegram патрульна поліція Києва, затопило дорогу, тому рух перекрито, пише RegioNews.

Повідомляється, що прорив водопроводу стався на вулиці Антоновича, 176.

"Рух перекрито. Відповідні служби повідомили, на місці працюють патрульні", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва, на вулиці Пушкінській, прорвало трубу, внаслідок чого потоки хлинули через всю вулицю.

Київ вода аварія аварія Столиця

 
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